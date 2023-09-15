Türkiye'de eris varyantı görüldü mü ve Türkiye'de hangi şehirlerde eris varyantı var merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eris varyantı hakkında bilgi verdi. Peki, Son dakika Türkiye'de eris varyantı hangi şehirlerde görüldü? Eris varyantı hangi şehirlerde görüldü? Bakan Koca'dan açıklama!

Koronavirüsün Eris varyantı ülkemizde görüldü ve Türkiye'de eris varyantı var mı soruları gündeme geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,50'den fazla ülkede saptanan COVID-19 Omicron ailesinin son mutant virüsü "Eris" varyantının ülkemizde 9 kişide tespit edildiğini duyurdu. Son dakika Türkiye'de eris varyantı hangi şehirlerde görüldü? Eris varyantı hangi şehirlerde görüldü? Bakan Koca'dan açıklama! Detaylar haberimizdedir…

SON DAKİKA TÜRKİYE'DE ERİS VARYANTI HANGİ ŞEHİRLERDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,50'den fazla ülkede saptanan COVID-19 Omicron ailesinin son mutant virüsü "Eris" varyantının ülkemizde 9 kişide tespit edildiğini duyurdu. Koca, "Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz." dedi.

ERİS VARYANTI HANGİ ŞEHİRLERDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" başlığı altında Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı.

Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü." diyen Bakan Koca, testi pozitif çıkan kişilerin yurt dışı temaslı ve aynı ilde olduklarını dile getirdi.

Koca, mevcut tedbirlere ve günlük hayata devam edileceğini ifade ederken "Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Koronavirüsün Eris varyantı ülkemizde 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz" dedi.