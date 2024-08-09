SON DAKİKA: Tiktok kapatılacak mı? 9 Ağustos Cuma Tiktok'a erişim engeli gelecek mi?

Sosyal medya platformu TikTok'un kapatılıp kapatılmayacağı gündemde. Instagram'ın Türkiye'de erişim engeli ile kapatılmasının ardından, TikTok'un da benzer şekilde erişim engeli ile Türkiye'de yasaklanabileceği iddiaları ortaya atıldı. Peki, TikTok kapatılacak mı? TikTok'un kapanıp kapanmayacağı veya yasaklanıp yasaklanmayacağı konusu merak ediliyor. Türkiye'de milyonlarca TikTok kullanıcısı bulunuyor ve bu gelişmeler kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. TikTok'un BTK tarafından erişim engeline alınmasıyla ilgili detaylar ve güncel bilgiler haberimizde...

TIKTOK KAPATILACAK MI?

Türkiye'de TikTok'a yönelik olası yasaklama tartışmaları gündemde. Yetkililer, platformun ulusal güvenlik tehdidi oluşturabileceğini ve toplumsal değerlere zarar verdiğini savunuyor. Ancak, henüz kesin bir yasak kararı alınmış değil.

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"TIKTOK ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR"

Yayman, TikTok'un, Türkiye'nin genel ahlak kurallarına uygun bir yayın politikası yürütmesi gerektiğini vurgulayarak, "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Milletimize sorulsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa, milletin yüzde 90'ı TikTok'un kapatılmasını ister. Çünkü TikTok artık kendini de aşmış durumda ve etkileşim almak için yapılan paylaşımlar o kadar sakil, o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında bizim zaten komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu BTK'nın tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor ve TikTok'un muhakkak titreyip kendine gelmesi gerekiyor" dedi.