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SON DAKİKA: THY uçağı neden acil iniş yaptı? Pilot öldü mü?

SON DAKİKA: THY uçağı neden acil iniş yaptı? Pilot öldü mü?
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Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın acil iniş yapması ve pilotun durumunun ne olduğu konusundaki belirsizlik, kamuoyunda endişe yarattı. Türk Hava Yolları'nın (THY) Seattle-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağının kaptan pilotu İlçehin Pehlivan, uçuş esnasında yaşamını yitirdi.

Türk Hava Yolları pilotu TK2024 sefer sayıılı New York uçuşunda hayatını kaybetti. Olayla ilgili detaylar merak ediliyor. türk Hava Yolları uçağının neden acil iniş yaptığı ve pilotun ölüp ölmediği araştırılıyor. Uçağın ikinci pilotu, New York Havalimanı'na acil iniş yaptı. 59 yaşındaki pilotun sağlık durumu nasıl? THY uçağı neden acil iniş yaptı? Pilot öldü mü? Detaylar haberimizde...

THY UÇAĞI NEDEN ACİL İNİŞ YAPTI?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, TK204 sefer sayılı uçağın kaptan pilotu İlçehin Pehlivan'ın sefer sırasında baygınlık geçirdiğini açıkladı. Yapılan ilk müdahaleye rağmen Kaptan Pehlivan'ın durumu kritikleşti ve iniş öncesinde hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Pehlivan, 2007 yılından bu yana Türk Hava Yolları'nda görev yapıyordu. Üstün, Pehlivan'ın en son 8 Mart 2024'te sağlık muayenesinden geçtiğini ve sağlık durumu açısından herhangi bir engel bulunmadığını belirtti.

Uçağın New York'a inişinin ardından yolcuların yurda dönüşleri için planlama yapılırken, Türk Hava Yolları, Kaptan Pehlivan'a Allah'tan rahmet dileyerek, kederli ailesi ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı mesajı iletti.

SON DAKİKA: THY uçağı neden acil iniş yaptı? Pilot öldü mü?

SON DAKİKA: THY uçağı neden acil iniş yaptı? Pilot öldü mü?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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