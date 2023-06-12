SON DAKİKA! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısında! Thodex vurgunu ne zaman oldu? Thodex mahkeme, Faruk Fatih Özer savunma!

Kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yargılandığı dava devam ediyor. Peki, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısında! Thodex vurgunu ne zaman oldu? Thodex mahkeme, Faruk Fatih Özer savunma! Thodex Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex davası son durum nedir? İşte tüm bu soruların cevapları…

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ilk kez savunma yaptı: Kimseyi dolandırmadım, bana kumpas yapıldı

THODEX'İN kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada Özer'in bugünkü duruşmada hakkındaki suçlamalara ilişkin ilk kez savunma yapması bekleniyor. Vatandaşlar ise şu soruları soruyor: Thodex kurucusu Fatih Faruk Özer hakim karşısında! Thodex vurgunu ne zaman oldu? Thodex mahkeme, Fatih Faruk Özer savunma! Thodex Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex davası son durum nedir? İşte tüm bu soruların cevapları…

THODEX KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER HAKİM KARŞISINDA

Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iadesine karar verilmişti. Faruk Fatih Özer, 20 Nisan'da Türkiye'ye getirildi. Hakkında 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Özer savcılık ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin savunmasını bugünkü duruşmayı işaret ederek mahkemede yapacağını ifade etmişti.

Faruk Fatih Özer

THODEX VURGUNU NE ZAMAN OLDU?

Thodex'in 2021 Nisan ayında gerçekleştirdiği öne sürülen vurgunda, en büyük kripto tabanlı suçu olarak tarif edildi. Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iadesine karar verilmişti. THODEX'İN kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada Özer'in bugünkü duruşmada hakkındaki suçlamalara ilişkin ilk kez savunma yapması bekleniyor.

Faruk Fatih Özer

FARUK FATİH ÖZER SAVUNMASI

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada Özer'in ilk kez savunma yapması bekleniyor. BPT Haber'in paylaşımına göre Özer'in ilk sözleri, "Bugün burada iki senedir üzerime atılan iftiralara cevap vereceğim; Ben kimseyi dolandırmadım. Suç örgütü kurmadım. Bana kumpas kuruldu." oldu.