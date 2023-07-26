SON DAKİKA! Tanju Özcan ihraç edildi mi? Tanju Özcan neden ihraç edildi, ne zaman ihraç edildi? Tanju Özcan neden ihraç isteniyor?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında karar verdi. Vatandaşların merakla sorduğu soruların başında gelen Tanju Özcan ihraç edildi mi? Tanju Özcan neden ihraç edildi, ne zaman ihraç edildi? Tanju Özcan neden ihraç isteniyor? Sorulara cevap geldi. İşte detaylar…

Son dönemde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine ilişkin açıklamalarıyla dikkat çeken Özcan, kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Özcan, sonrasında ise Bolu'dan Ankara'ya "Adalet ve Değişim" sloganı ile bir yürüyüş gerçekleştirmişti. Peki, Tanju Özcan ihraç edildi mi? Tanju Özcan neden ihraç edildi, ne zaman ihraç edildi? Tanju Özcan neden ihraç isteniyor?

TANJU ÖZCAN İHRAÇ EDİLDİ Mİ?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca KESİN ÇIKARMA CEZASI verilmiştir."

BUGÜN SAVUNMA YAPTI

CHP YDK geçtiğimiz hafta toplanırken, CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü. Kurul, kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın dosyası dahil 9 dosyayı masaya yatırdı. Yaşadığı sağlık sorununu gerekçe gösteren Özcan'ın raporlu olduğu için savunma yapmak üzere YDK'ye gelemediği, Özcan'ın savunmasını bugün aldı. YDK bugünkü toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında ihraç kararı verdi.

BAĞIMSIZ DEVAM EDEBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

CHP'de değişim için Bolu'dan Ankara'ya 9 günde yürüyerek dikkatleri üzerine çeken Tanju Özcan CHP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamasında, partiden atılması halinde yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söylemişti.

1 YIL DA GEÇİCİ OLARAK İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Özcan, 16 Mayıs 2022'de yapılan bir meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş, YDK tarafından bir yıllığına partiden ihraç edilmişti.