Son dakika! Suriye'nin kuzeyine düzenlenen cezalandırma atışları sonucu 21 terörist etkisi hale getirildi - Haberler

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Son dakika! Suriye'nin kuzeyine düzenlenen cezalandırma atışları sonucu 21 terörist etkisi hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Gelen son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyine düzenlenen cezalandırma atışları sonucu 21 terörist etkisi hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından başlatılan "meşru müdafaa" ve "cezalandırma atışları" sonucu etkisiz...

Suriye'nin kuzeyine düzenlenen cezalandırma atışları sonucu 21 terörist etkisi hale getirildi

GAZİANTEP - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından başlatılan "meşru müdafaa" ve "cezalandırma atışları" sonucu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 21'e yükseldiğini bildirdi.

İhlas Haber Ajansı / Genel

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Terör, PKK, Genel, Haberler

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