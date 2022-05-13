Son dakika! Suriye'nin kuzeyine düzenlenen cezalandırma atışları sonucu 21 terörist etkisi hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Gelen son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyine düzenlenen cezalandırma atışları sonucu 21 terörist etkisi hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından başlatılan "meşru müdafaa" ve "cezalandırma atışları" sonucu etkisiz...
Suriye'nin kuzeyine düzenlenen cezalandırma atışları sonucu 21 terörist etkisi hale getirildi
GAZİANTEP - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından başlatılan "meşru müdafaa" ve "cezalandırma atışları" sonucu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 21'e yükseldiğini bildirdi.
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