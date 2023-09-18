Silivri'de otluk alanda çıkan yangın fabrikaya sıçradı. Silivri'deki yangın son durum nedir ve Silivri'de çıkan yangın söndürüldü mü merak ediliyor. Silivri'de çıkan yangında son durum nedir ve Silivri yangın söndürüldü mü sorularına yanıt aranıyor. Peki, Son Dakika Silivri'deki yangın son durum nedir? Silivri'de çıkan yangın söndürüldü mü?

Silivri Alipaşa Mahallesi'nde bir fabrikada yangın çıktı ve fabrikada çalışan işçiler tahliye ediliyor. Son Dakika Silivri'deki yangın son durum nedir ve Silivri'de çıkan yangın söndürüldü mü merak ediliyor. Son Dakika Silivri'deki yangın son durum nedir? Silivri'de çıkan yangın söndürüldü mü? Detaylar haberimizdedir…

SON DAKİKA SİLİVRİ'DEKİ YANGIN SON DURUM NEDİR?

İstanbul Silivri'de otluk alanda çıkarak bir plastik ambalaj fabrikasına sirayet eden yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Valilik, alevlere 12 itfaiye ekibinin müdahale ettiğini açıkladı.

SİLİVRİ'DE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Silivri Alipaşa Mahallesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği Silivri'deki fabrika yangınına 12 itfaiye ekibi ve AFAD görevlilerince müdahale edildiğini, söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

PLASTİK KONTEYNERLERE SIÇRADI

İstanbul Valiliği'nden Silivri'de çıkan fabrika yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "Silivri İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan otluk alanda saat 12.38'de yangın çıkmış olup, alevler otluk alanın bitişiğinde bulunan fabrikanın bahçesindeki plastik konteynerlere sirayet etmiştir. Olaya 12 itfaiye ekibi, 11 AFAD ekibi müdahale etmektedir. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmamakla birlikte iki adet 112 Ambulansı tedbir amaçlı olay yerinde tutulmaktadır" denildi.