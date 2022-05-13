Son dakika! Şehit Oktay Salar için baba evinde helallik alındı

BALIKESİR (İHA) - Şehit Oktay Salar için baba evinde helallik alındı

BALIKESİR - Gaziantep'teki havan saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Er Oktay Salar'ın naaşı, helallik almak üzere Balıkesir'deki evine getirildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan Köprü Batı Hudut Karakolu'na yapılan havan saldırısında şehit olan Piyade Er Oktay Salar, Gaziantep Havalimanı'nda yapılan törenin ardından vatan toprağına emanet edilmek üzere memleketi Balıkesir'e getirildi. Helallik için ailesinin yaşadığı Balıkesir'deki evine getirilen Salar için gözyaşları sel oldu.

İhlas Haber Ajansı / Genel