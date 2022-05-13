Son dakika! Şehit Oktay Salar için baba evinde helallik alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Şehit Oktay Salar için baba evinde helallik alındı

İhlas Haber Ajansı - Genel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberine göre Şehit Oktay Salar için baba evinde helallik alındı Gaziantep'teki havan saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Er Oktay Salar'ın naaşı, helallik almak üzere Balıkesir'deki evine getirildi.

BALIKESİR (İHA) - Şehit Oktay Salar için baba evinde helallik alındı

BALIKESİR - Gaziantep'teki havan saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Er Oktay Salar'ın naaşı, helallik almak üzere Balıkesir'deki evine getirildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan Köprü Batı Hudut Karakolu'na yapılan havan saldırısında şehit olan Piyade Er Oktay Salar, Gaziantep Havalimanı'nda yapılan törenin ardından vatan toprağına emanet edilmek üzere memleketi Balıkesir'e getirildi. Helallik için ailesinin yaşadığı Balıkesir'deki evine getirilen Salar için gözyaşları sel oldu.

İhlas Haber Ajansı / Genel

Balıkesir, Gaziantep, Piyade, Şehit, Genel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title