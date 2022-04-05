Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölüm yıl dönümünde anıldı

İSTANBUL - Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa, vefatının 122'nci yılında kabri başında anıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa'nın vefatının 122'nci ölüm yıldönümü nedeniyle anma programı düzenledi. İstanbul'da bulunan Gazi Osman Paşa Türbesi'ndeki kabri başında düzenlenen anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Plevne Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Gazi Osman Paşa'yı rahmetle ve minnetle andığını belirten Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, "İlçemizin adını iftiharla taşıdığı Plevne kahramanını anmak işin bir aradayız. Tabii çöküş döneminin en büyük kahramanlarından birisi. Fedakarlığın timsali olmuş adeta. Hayatı cepheden cepheye koşturarak geçmiş olan bir yiğit, büyük komutan" ifadelerine yer verdi.

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ile ilgili konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Büyük bir komutanın ismini gururla taşıyan bir ilçenin sorumlusu olarak burada her yıl yaptığımız gibi büyük komutanı rahmetle yad ediyoruz. Kahramanlık destanı yazdığı Plevne şehrinin ismini taşıyan Plevne okulu öğrencilerimizle birlikte bu anma geleneğini gelecek nesillere taşımak için buradayız. Büyük insanlar, büyük komutanlar kolay yetişmiyor. Topluma mal olmuş ve ölümünden 122 yıl sonra bile aynı gururla onu yad etmek Türk milletine yakışır bir davranış. Biz de onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.