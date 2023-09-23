İstanbul'da puanlar bölüşüldü! Ligin yeni ekibi ilk galibiyetini son anda kaçırdı
Süper Lig'in 6. haftasında Pendikspor, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda Pendikspor'un Oscar Romero'nun penaltıdan attığı golle öne geçtiği maçta, Karagümrük 90+1'de Valentin Eysseric'in golüyle beraberliği sağladı.
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında ligin yeni Pendikspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.
PUANLAR BÖLÜŞÜLDÜ
45+2'nci dakika penaltıdan Oscar Romero kaydettiği golle öne geçen Pendikspor, 90+1'de Valentin Eysseric'in attığı gole engel olamadı ve karşılaşma berabere bitti. Ev sahibi ekibi Pendik'te ilk yarıda Berkay Sülüngöz'ün attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 4, Fatih Karagümrük ise 6 yaptı. Pendikspor önümüzdeki hafta zorlu Trabzonspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük ise sahasında Kasımpaşa derbisi oynayacak.