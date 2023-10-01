Ankara'nın Kızılay semtinde bir patlama sesi duyuldu. Olay yerine çok sayıda kolluk kuvveti ve acil yardım ekibi sevk edildi. Olayın hemen ardından trafik akışı bazı yollarda durduruldu ve ambulansların siren sesleri duyuldu. Patlama sesi nedeniyle TBMM Çankaya kapısının yakınındaki Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Peki, SON DAKİKA patlama nerede oldu? Ankara'da patlama mı oldu?

SON DAKİKA patlama nerede oldu? Ankara'da patlama mı oldu? 1 Ekim Ankara patlaması!

Ankara'nın Kızılay semtinde şiddetli bir patlama sesi yankılandı. Olayın hemen ardından bölgeye yoğun bir şekilde kolluk kuvvetleri ve acil yardım ekipleri sevk edildi. Olayın ayrıntıları henüz netlik kazanmış değil. Peki, SON DAKİKA patlama nerede oldu? Ankara'da patlama mı oldu?

SON DAKİKA PATLAMA NEREDE OLDU?

Ankara'nın Kızılay bölgesinde şiddetli bir patlama sesi yankılandı. Hızla olay yerine çok sayıda kolluk kuvveti ve acil yardım ekibi yönlendirildi. Olayın hemen ardından trafik akışı bazı yollarda durduruldu ve ambulansların siren sesleri duyuldu. Patlama sesi nedeniyle TBMM Çankaya kapısının yakınındaki Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Aynı zamanda olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde bulunuyor. Patlama sesi duyulduktan sonra bomba imha ekipleri, yol kenarında park edilmiş ve kapıları açık, camları kırık bir aracı kontrol altına almaya çalışıyor.

ANKARA'DA PATLAMA MI OLDU?

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde bulunuyor. Duyulan patlama sesi sonrası bomba imha ekipleri yolun kenarında park edilmiş ve kapıları açık, camları kırık bir aracı kontrol ediyor.

BAKAN ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamaya ilişkin X hesabından açıklama yaptı. O açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir!"

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.



Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Açılan ateş sırasında 2 Emniyet… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 1, 2023

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.