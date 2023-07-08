Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Peki, Son dakika Özkan Uğur son durumu ne? Özkan Uğur'un son dakika sağlık durumu nasıl? Işte konu hakkında merak edilenler!

Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü sanatçı ve oyuncu Özkan Uğur'un son dakika sağlık durumu nasıl? Merak ediliyor ve bu nedenle Son dakika Özkan Uğur son durumu ne? Sorusu araştırılıyor. Peki, Son dakika Özkan Uğur son durumu ne? Özkan Uğur'un son dakika sağlık durumu nasıl? İşte konu hakkında merak edilenler!

ÖZKAN UĞUR SON DURUMU NE?

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda usta sanatçı Özkan Uğur'un ölüm haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

2013 yılında lenfomaya yakalanan Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 2 kez kanseri yenen Özkan Uğur, 1 aydır böbrek rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanenin yoğun bakımında entübe edilerek tedavi görüyordu.