YKS ek tercih sonuçlarının yayınlanıp yayınlanmadığına dair sorular sıkça gündemde. ÖSYM YKS 2. tercih sonuçları az önce açıklandı ve yerleştirmeler tamamlandı. Adaylar tercihlerini, kılavuza uygun olarak oluşturup ÖSYM'nin sistemine ilettikten sonra YÖK tarafından belirtilen boş kontenjanlar değerlendirilmişti. İşte "SON DAKİKA! ÖSYM YKS 2. ek tercihler, yerleştirmeler açıklandı mı?" hakkında detaylar…

Milyonlarca öğrenci "ÖSYM YKS 2. ek tercihler, yerleştirmeler açıklandı mı?" sorusuna cevap bekliyor. YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusuydu. ÖSYM duyurdu ve YKS 2. ek tercihler-yerleştirmeler açıklandı. İşte detaylar…

ÖSYM YKS 2. EK TERCİHLER, YERLEŞTİRMELER AÇIKLANDI MI?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 25 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS 2. EK YERLEŞTİRME KAYIT NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.



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