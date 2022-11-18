SON DAKİKA: Muğla'da deprem mi oldu? Muğla Yeşilova'da deprem mi oldu? Muğla Yeşilova deprem şiddeti ne kadar?

18 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde Muğla Yeşilova merkezli yaşanan depremin ardından vatandaşlar, anlık deprem verilerini merak ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre Muğla'da deprem mi oldu? Muğla Yeşilova'da deprem mi oldu? Muğla Yeşilova deprem şiddeti ne kadar?

Muğla'da 18 Kasım sabahı yaşanan depremin ardından, vatandaşların tedirgin bekleyişleri ve araştırmaları devam ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre Muğla'da deprem mi oldu? Muğla Yeşilova'da deprem mi oldu? Muğla Yeşilova deprem şiddeti ne kadar?

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Muğla Yeşilova'da AFAD'ın verilerine göre sabah saat 07:26 saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem çevre ilçelerden hissedildi. Gerçekleşen depremin ardından artçı sarsıntıların meydana gelmesi riski bulunuyor.