SON DAKİKA! Mersin'de nerede patlama oldu? Mersin'de polisevine yapılan saldırıda ölü ve yaralı var mı?

Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevi yakınında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından vatandaşlar Mersin'de nerede patlama olduğu ve kaç kişinin yaralandığını merak etti. Peki, Mersin'de nerede patlama oldu? Mersin'de polisevine yapılan saldırıda ölü ve yaralı var mı?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mersin'de patlama meydana geldi. Peki, Mersin'de nerede patlama oldu? Mersin'de polisevine saldırıda ölü ve yaralı var mı? İşte detaylar haberimizde...

MERSİN'DE PATLAMA NEREDE OLDU?

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevi yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda yaralananlar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı:

"Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır."

Açıklamada, olayla ilgili olduğu değerlendirilen bir şüphelinin silahıyla birlikte gözaltına alındığı aktarıldı.