SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman, saat kaçta? Faiz arttı mı, azaldı mı?

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MERKEZ BANKASI FAİZ AÇIKLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı öncesinde dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı. Türkiye'nin 2023 yılı büyüme tahminini değiştirmeyen Fitch, Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 25'e yükseltmesinin beklendiğini aktardı.

FAİZ ARTTI MI, AZALDI MI?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini 2023 için yüzde 2'den yüzde 2,4'e yükseltti. Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun haziran sayısını "Merkez Bankası Enflasyon Mücadelesi Devam Ediyor" başlığıyla yayımladı. Raporda, küresel büyümenin kısa vadede direnç gösterdiği, ancak çekirdek enflasyonun inatla yüksek kalmaya devam etmesi durumunda, merkez bankalarının gelecek aylarda sıkılaştırma politikasını sürdürmek zorunda kalacağı aktarıldı.

"ORTODOKS EKONOMİ POLİTİKALARINA DÖNÜŞ İHTİMALİ ARTTI"

Raporda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından yeni bir maliye bakanı ve merkez bankası başkanı atamasının daha ortodoks ekonomi politikalarına dönüş ihtimalini artırdığına vurgu yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye'nin "rasyonel" politikalar benimseyeceğini ve "kurallara dayalı, öngörülebilir bir Türk ekonomisinin arzu edilen refaha ulaşmanın anahtarı olacağını" söylediği anımsatılan raporda, ekonomide daha ortodoks bir yaklaşıma geçileceği vaadinin, daha sıkı para politikası beklentisini artırdığına yer verildi.