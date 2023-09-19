SON DAKİKA! Memur maaşı ne kadar olacak? 2023, 2024 Memur maaşları zamlandı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına yılbaşında yapılacak artış hakkında açıklamalarda bulundu. Bu son dakika gelişmesi üzerine milyonlarca memur Memur maaşı ne kadar olacak? 2023, 2024 Memur maaşları zamlandı mı? Sorularına yanıt arıyor. İşte memur maaşları 2024 son dakika haberleri…

Bakan Işıkhan, bugün yaptığı bir açıklamada memur maaşlarına değindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emeklisinin maaşlarında yılbaşında yapılacak artış hakkında açıklamalarda bulunurken Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurguladı. Peki ama Memur maaşı ne kadar olacak? 2023, 2024 Memur maaşları zamlandı mı? İşte son detaylar…

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bakan Işıkhan bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ocak ayında en düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacak."

2023, 2024 MEMUR MAAŞLARI ZAMLANDI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da gazetecilere açıklama yaptı.

Memur maaşlarına dikkati çeken Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların devam ettiğine vurgu yaptı. Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.

Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." diye konuştu.