Son dakika! Maskeler tamamen kalktı mı?
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Maske ile ilgili önemli kararların alınmasının beklendiği Bilim Kurulu toplantısının tarihi bir gün öne çekilerek 27 Nisan'dan 26 Nisan'a alınmıştı. Kısa süre sonra açıklama yapılması beklenirken Maske yasağı kaldırıldı mı, artık serbest mi araştırıldı. Peki, maskeler tamamen kalktı mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce 20 Nisan'dan 27 Nisan'a ertelenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 26 Nisan'a alındığını duyurmuştu. Toplantı bugün saat 12.00'de başladı. Maskeler tamamen kalktı mı?
MASKELER TAMAMEN KALKTI MI?
Bilim Kurulu'nda, maske kullanımı dahil olmak üzere bu anlamda önemli kararlar alınması bekleniyor. Vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacağı toplantıda, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.
Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.
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