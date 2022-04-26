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Son dakika! Maske yasağı kaldırıldı mı, artık serbest mi?

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Son dakika! Maske yasağı kaldırıldı mı, artık serbest mi?

Maske ile ilgili önemli kararların alınmasının beklendiği Bilim Kurulu toplantısının tarihi bir gün öne çekilerek 27 Nisan'dan 26 Nisan'a alınmıştı. Kısa süre sonra açıklama yapılması beklenirken Maske yasağı kaldırıldı mı, artık serbest mi araştırıldı. Maske zorunluğu devam ediyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce 20 Nisan'dan 27 Nisan'a ertelenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 26 Nisan'a alındığını duyurmuştu. Toplantı bugün saat 12.00'de başladı. Toplantı öncesi maske yasağı kaldırıldı mı ve maske artık serbest mi gibi konular merak ediliyor.

MASKE YASAĞI SONA ERDİ Mİ?

Bilim Kurulu'nda, maske kullanımı dahil olmak üzere bu anlamda önemli kararlar alınması bekleniyor. Vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacağı toplantıda, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.

Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.

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