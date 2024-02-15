SON DAKİKA MARMARA DENİZİ BATAN GEMİ OLAYI: Marmara denizinde ne gemisi battı, neden?

Marmara Denizi batan gemi olayı birçok kişi tarafından merak edilmekte ve bu nedenle son dakika araştırmaları gerçekleştirilmektedir. Gemideki 6 mürettebatın kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Peki, Marmara denizinde ne gemisi battı, neden?

MARMARA DENİZİ BATAN GEMİ OLAYI NEDİR?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alan 69 metre boyundaki kargo gemisinin battığı ifade edilirken, gemideki 6 mürettebatın kurtarılması için bölgeye 3 bot ve 1 helikopterin gönderildiği açıklandı. Adanın güneybatısında su alan "Batuhan A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

MARMARA DENİZİ BATAN GEMİ KURTARILDI MI?

Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor." dedi.

Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi. Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.