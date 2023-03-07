Son Dakika! Marmara'da deprem mi oldu? 7 Mart İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son Dakika! Alınan son dakika haberine göre Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Marmara'da deprem mi oldu? 7 Mart 2023 İstanbul'da deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Nerede deprem oldu? araştırılan konular arsında yer alıyor. Peki, Marmara'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Nerede deprem oldu?