Son Dakika! Marmara'da deprem mi oldu? 7 Mart İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD Kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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Son Dakika! Alınan son dakika haberine göre Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Marmara'da deprem mi oldu? 7 Mart 2023 İstanbul'da deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Nerede deprem oldu? araştırılan konular arsında yer alıyor. Peki, Marmara'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Nerede deprem oldu?
Son Dakika! İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre İstanbul'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Marmara'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD Kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...
SON DAKİKA! MARMARA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesine göre Marmara Denizi'nde saat 11.36'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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