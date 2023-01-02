SON DAKİKA! Mardin servis kazası nerede oldu? Mardin servis kazası ölü, yaralı var mı? Mardin servis kazası ölenler isim listesi!

2 Ocak günü sabah saatlerinde Mardin'de meydana gelen kaza vatandaşlar korkuttu. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir servis aracı, sabah saatlerinde Midyat- Ömerli kara yolunda şarampole devrildi. Mardin servis kazası nerede oldu? Mardin servis kazası ölü, yaralı var mı? Mardin servis kazası ölenler isim listesi! araması yapıldı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkan servisin kazası vatandaşları endişelendirdi. Merak edilenler arasında ise Mardin servis kazası nerede oldu? Mardin servis kazası ölü, yaralı var mı? Mardin servis kazası ölenler isim listesi! soruları yer aldı. İşte detaylar...

MARDİN SERVİS KAZASI ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Mardin'in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkan servis aracı şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İlk belirlemelere göre araçta bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kazayla ilgili olarak " Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımız elim kaza ile ilgili adli tahkikat başlatmıştır." açıklamasında bulundu. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ise kazada hayatını kaybedenlerin Midyat'ta kaldığını, Mardin merkez ve Ömerli ilçesinde çalıştıklarını anlattı. "Kazada hayatını kaybedenler kamu görevlisi." diyen Vali Demirtaş, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Mardin'de meydana gelen kazadan bazı görüntüler;