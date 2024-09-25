SON DAKİKA: Lübnan'da ne oluyor? İsrail, Lübnan'a neden saldırıyor?

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyi ve Beyrut'un kuzeyine düzenlediği hava saldırıları, trajik sonuçlar doğurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırılarda toplamda 10 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. İsrail, Lübnan'a karşı saldırılarını sürdürüyor. Birçok kişi Lübnan'da neler olduğunu ve İsrail'in Lübnan'a neden saldırdığını merak ediyor.

LÜBNAN'DA NE OLUYOR?

Bakanlığın yazılı açıklamasında, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Keservan bölgesinde yer alan El-Muaysira beldesine düzenlenen hava saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi. Aynı zamanda, İsrail uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Ayn Kana beldesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 kişi daha hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

İSRAİL, LÜBNAN'A NEDEN SALDIRIYOR?

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'da Hizbullah'a ait 100'den fazla hedefi vurduklarını ifade etti. Saldırılar, bölgede büyük endişe ve gerginlik yaratırken, çatışmaların devam etmesi olasılığı bölge halkını korkutuyor.