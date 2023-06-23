SON DAKİKA! LGS Sınav Sonuçları açıklandı! LGS sınav sonuç ekranı 2023! LGS sonuçları nereden bakılır? 2023 LGS sonuçları sorgulama ekranı!

Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS sınav sonuçları açıklandı. Heyecanlı bekleyiş son buldu. Öğrenciler ise sonuçlarını merak ediyor. Peki, LGS sonuçları nereden bakılır? LGS sınav sonuç ekranı 2023! 2023 LGS sonuçları sorgulama ekranı!

İyi bir liseye yerleşmek için milyonlarca ortaokul öğrencisi LGS sınavına girdi. MEB'den gelen açıklamada ise sonuçların açıklandığı duyuruldu. Peki, LGS sonuçları nereden bakılır? LGS sınav sonuç ekranı 2023! 2023 LGS sonuçları sorgulama ekranı!

LGS SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR? LGS SINAV SONUÇ EKRANI 2023!

4 Haziran'da sınava giren öğrenciler için MEB'in açıkladığı sınav sonuç bilgileri yine MEB'in ekranından sorgulanıyor. İşte o ekran: https://sonuc.meb.gov.tr

2023 LGS SINAV SONUÇ EKRANI TIKLA GİT!