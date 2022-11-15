SON DAKİKA! KYK burs başvuruları başladı! KYK burs başvuruları başladı mı? KYK GSB burs başvuru ekranı 2022!

Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla beraber öğrenciler KYK burs ve kredi başvurularını bekliyordu. Burs başvurularının başlamasını bekleyen öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilecek olan burs ve krediler başvurusu için gün sayıyordu. KYK burs başvuru açıklanma tarihi için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. KYK burs başvuruları başladı! KYK burs başvuruları başladı mı?

GSB KYK burs son başvuru günü ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor?

Son Dakika! Üniversite öğrencileri için burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı, 17 Kasım'a kadar sürecek

KYK burs başvuruları başladı mı? sorusu gündemde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilecek olan burs ve kredilerin başvurusu için öğrenciler gün sayıyordu. Şimdi ise GSB, KYK burs başvurularının başladığını duyurdu. Peki, KYK burs başvurusu nereden yapılır? KYK burs başvuruları başladı mı? İşte KYK burs başvuru ekranı 2022!

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler https://gsb.gov.tr/ sitesinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

KYK BURSU NE KADAR?

KYK burs ücreti ; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerine göre farklılık gösteriyor. 2022 senesinde KYK burs ücretleri şöyle yer alıyor;

KYK lisans burs ücreti: 850 TL

KYK yüksek lisans burs ücreti: 1.700 TL

KYK doktora ücreti: 2550 TL

KYK BURSLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATIYOR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs veya kredi alan öğrencilerin ödemeleri yoğunluk olmaması nedeni ile her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılmaktadır.

KİMLER BURS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.