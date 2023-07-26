Son dakika KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2023? Sorusu, sınava katılan ve tercih yapan adaylar tarafından internet üzerinde araştırılıyor. KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin araştırmalar sürerken ÖSYM tarafında konu hakkında yapılan araştırma ile birlikte merak edilen sorular netlik kazandı. Peki, Son dakika KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2023? KPSS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? KPSS sonuçları sorgulama!

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri gerçekleştirildi. 6 – 13 Temmuz tarihleri arasında alınan tercihlerin sonuçları, yapılan duyuru ile birlikte adayların erişimine açıldı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden yerleştirme sonuçlarını kontrol edebilir.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA