Son Dakika: KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı! KPSS Ortaöğretim sonuç açıklandı!

6 Kasım 2022'de düzenlenen 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları, adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Sonuçların açıklanmasının ardından KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı! KPSS Ortaöğretim sonuç açıklandı!