SON DAKİKA! KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları açıklandı mı? KPSS branş bazında sıralama sorgulama ekranı 2022!

KPSS Ön lisans sınavına giren adaylar KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamalarını merak ediyordu. Heyecanla beklenen KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Adaylar ise KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları açıklandı mı? sorusunu merak etti.

Kpss Ön Lisans branş bazında sıralamaları açıklandı mı? sorusu merak ediliyor. KPSS Ön lisans sınavına giren adaylar KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamalarını merak ediyordu. Heyecanla beklenen KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Adaylar tarafından KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları açıklandı mı? sorusu aratıldı. KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları açıklandı mı? KPSSbranş bazında sıralama sorgulama ekranı 2022!

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?

KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı. ÖSYM şöyle duyurdu;

"DUYURU

(11 Kasım 2022)

2022 KPSS-Ön Lisans: Branş Bazında Sıralamalar

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA SORGULAMA EKRANI 2022!