SON DAKİKA! KPSS Lisans, ön lisans. ortaöğretim sonuçları açıklandı! KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı! KPSS/2 tercih sonuç sorgulama ekranı!

Kpss sınavına giren adayların 2. tercih dönemi geçtiğimiz günlerde başladı. Sınava giren adaylar ise tercih dönemini yakından takip ediyordu. Bugün itibari ile ÖSYM KPSS tercih sonuçlarını açıkladığını duyurdu. KPSS Lisans, ön lisans. ortaöğretim sonuçları açıklandı! KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı! KPSS/2 tercih sonuç sorgulama ekranı!

21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercih yapan adaylar KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyordu. 3 Ocak itibari ile sonuçlar açıklandı. KPSS Lisans, ön lisans. ortaöğretim sonuçları açıklandı! KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı! KPSS/2 tercih sonuç sorgulama ekranı!

KPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

ÖSYM'nin açıklaması şöyle oldu;

"KPSS-2022/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 03 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"