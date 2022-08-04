Son Dakika! KPSS iptal mi edildi? KPSS neden iptal edildi?

2022 KPSS lisans oturumunda bazı sorularla ilgili çıkan durumun ardından Başkan Erdoğan tarafından Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) talimat verilmesinin ardından sınava katılanlar son dakika haberlerini yakından takip ederek "KPSS iptal mi, iptal olur mu, tekrarlanacak mı?" şeklindeki sorulara yanıt aramayı yoğun şekilde sürdürürken KPSS'nin iptal edildiği duyuruldu. Peki, KPSS iptal mi edildi? KPSS neden iptal edildi? İşte detaylar haberimizde...

KPSS İPTAL Mİ EDİLDİ, NEDEN İPTAL EDİLDİ?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy şu açıklamalarda bulundu:

6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir.

İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir."

Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız."

Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."

KPSS SORULARI ÇALINDI İDDİASI NEDİR?

31 Temmuz Pazar günü KPSS GK-GY oturumları yapıldı. Sınav sonrası adaylar sonuçların açıklanmasını beklemeye geçti. ÖSYM tarafından aday işlemleri sayfasında sınav sorularının yayınlanması sonrası bazı sınav sorularının Yayınevi yayınlarının soruları ile benzerliği olduğu iddia edildi. İddialar sonrası konu gündem olurken adaylar KPSS soruları hakkında iddiaları araştırdı.