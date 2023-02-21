Son Dakika: Konya'da plastik fabrikasında yangın çıktı! Konya'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü mü?

Konya'nın Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Ardından çıkan yangının söndürülüp söndürülmediği ve detayları merak edildi. Peki, Konya'da nerede yangın çıktı? Konya'da çıkan yangın söndürüldü mü?

Konya'nın Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar yangının neden çıktığını, söndürülüp söndürülmediğini ve ölü veya yaralı insanların olup olmadığını araştırıyor. Peki, Konya'da nerede yangın çıktı? Konya'da çıkan yangın söndürüldü mü? İşte detaylar haberimizde...

KONYA'DA PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Konya itfaiyesi gece saat 03.00 sıralarında 4.Organize sanayi bölgesinden gelen yangın ihbarıyla harekete geçti. Plastik ambalaj üretimi yapılan fabrikanın büyük bölümünü saran alevlere müdahale edildi. Yangın çok büyüktü, alevler kısa sürede fabrikanın tamamına yayıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

İtfaiye ekiplerinin çabasına rağmen fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi. Saatlerce soğutma çalışması yapıldı.

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Yangının ilk anlarında fabrikada çalışan işçilerin dışarı çıktığı öğrenilirken, hafif şekilde dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı, soruşturma devam ediyor.