KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Türk askerinin Kıbrıs'ı terk etmemesini istiyoruz"

BURSA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bursalı Kıbrıs Gazileriyle bir araya geldi. Tatar, "Biz asla 1974'ten öncesine geri gitmeyeceğiz. Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Mihraplı Şehitler Anıtını ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesinde Kıbrıs Gazilerini ziyaret etti. Tatar burada yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Gazilerimiz Kıbrıs'ta tarih yazmıştır. Gittiğim her yerde Kıbrıs Gazileriyle bir araya geliyorum. Bursa'nın ecdadın temsil ettiği yerleri ziyaret ettim. Aramızdaki duyguları oluşturan bu milli ve manevi değerleri ne kadar önemli olduğunu bir kez daha sizlerle burada paylaşmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Bizim geçmişten gelen bağlarımız hiç kimse tarafından engellenmiştir. Kopmaz bağlarımız vardır. Kıbrıs Türk halkı hep bir gözü ve kulağı Türkiye'de oldu."

Bir hayal olan asrın su projesiyle Kıbrıs'a tekrar hayat verildiğini belirten Tatar, "Her çeşmemizden Anadolu'nun suyu akmaktadır. Yılda 75 milyon metreküp su Anadolu'dan Kıbrıs'a aktarılmaktadır. Bir devlet olmanın mutluğu ve gururu içerisinde biz asla 1974'ten öncesine geri gitmeyeceğiz. Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçmeyeceğiz. Türk askerinin hiçbir zaman Kıbrıs'ı terk etmemesini kabul etmiyoruz. Çünkü bizim yegane teminatımız, Ukrayna'da da görüldüğü gibi, kimsenin size gelip öyle bir günde yardımda bulunması söz konusu olamaz. Sizin tek orada güvenliğinizi sağlayacak olan aynı milletten olan yüreği çarpan ve her türlü sizlerle o gönül bağı olan Türk askerinden başkası değildir. Bu böyleydi. Ama bunu Ukrayna hadisesiyle bir kez daha dünyaya söyleme fırsatı bulduk. Biz Kıbrıs'ta bir ortaklığı savunuyoruz. O fırsatlar geçmiştir. Federasyonla, Türkiye'nin modası geçmiş garantörlük haklarının yerine Avrupa Birliği mekanizmalarıyla Kıbrıs'taki güvenliğin ortaya çıkması için gösterdikleri gayretlere biz her zaman hayır demesini bildik. Ancak uluslararası baskılardan dolayı federasyon görüşmelerine 50 sene devam edildi. Benim cumhurbaşkanı olmamla son bulmuştur. Biz yan yana yaşayan egemen bir devlet olarak yaşayacağız. Ancak bu Türkiye'nin garantörlüğüyle mümkündür. Dünya'da görüyoruz nelerin olduğunu bittiğini. Bu çağda savaşılmaz bu çağda çatışma olmaz boş laflardır" dedi.