Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu?

Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? Kırıkkale'de yaşanan deprem, bölgedeki vatandaşlarda büyük endişe yarattı. Özellikle sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle doğrulanırken, depremin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizdedir...

SON DAKİKA KIRIKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU?

15 Kasım 2024 saat 06:22 itibarıyla Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KIRIKKALE'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Bugün, 15 Kasım 2024'te Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde saat 06:22'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.