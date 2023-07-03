Son Dakika! KDV uzatıldı mı? KDV Beyannameleri uzatıldı mı? KDV uzatıldı mı Haziran 2023?

Mali Müşavirler her ayın belirli tarihlerinde mükelleflerine ait olan KDV, Muhtasar, Stopaj gibi beyannameleri vermekle yükümlüdürler. Haziran ayı beyanlarının bayram arasına denk gelmesi sonucu vatandaşlar merak ediyor. KDV uzatıldı mı? KDV Beyannameleri uzatıldı mı? KDV uzatıldı mı Haziran 2023? İşte detaylar…

Düzenli olarak verilmesi gereken, verilmediğinde yüklü cezalarla karşı karşıya kalınan beyannameler çok araştırılıyor. Araya bayram tatili girdiği için muhasebeciler soruyor KDV uzatıldı mı? KDV Beyannameleri uzatıldı mı? KDV uzatıldı mı Haziran 2023? Detaylar haberimizde…

KDV UZATILDI MI HAZİRAN 2023?

KDV uzatıldığında Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde duyuru olarak bilgilendirme mesajı yer almaktadır. Şu anda başkanlığa gelen talepler bulunmakta ancak KDV beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinde uzatıma henüz gidilmedi.

KDV BEYANNAMESİ VERME TARİHİ DEĞİŞMİŞTİ

22 Aralık 2022 tarihinde eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Twitter hesabından, beyanname verme ve beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerine ilişkin paylaşım yapmıştı. KDV beyanname verme ve tahakkuk eden vergileri ödeme süreleri, yeni yılda da vergilendirme dönemini takip eden ayın 28. günü sonu olarak uygulanacak.