Üye Girişi
Haberler

SON DAKİKA: Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu?

Güncelleme:
Abone Ol

Van'da deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Van'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu?

Van deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Van deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu?

KAYSERİ'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

18 Ocak 2024 tarihinde, Türkiye'nin Kayseri iline bağlı Yahyalı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçüldü. Depremin tespit edildiği saat 09:05:36 Türkiye Standartlarına göre gerçekleşmiştir. Sarsıntının koordinatları şu şekildedir: 37.70222 enlem, 35.40417 boylam. Depremin derinliği 18.98 km olarak belirlenmiştir. Olay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından detaylı bir şekilde kaydedildi.

KAYSERİ 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kayseri'nin Yahyalı ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.05'te meydana geldi. Yerin 18,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Kayseri Deprem Gündem Gündem Yaşam Dünya Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı son bölüm ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitecek? Bugün hangi maçlar var? Bugün ZTK maçı var mı? 18 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası maçları! SON DAKİKA: Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de Deprem mi oldu? Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 18 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 18 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Rüyada yavru kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi yavrusu sahiplenmek anlamları nedir? Rüyada kağıt para almak ne anlama gelir? Rüyada kağıt para görmek, kağıt para bulmak tabirleri! Rüyada teyze görmek ne anlama gelir? Rüyada teyze evine gitmek nedir? Nur suresi Türkçe meali ve okunuşu nedir? Nur suresi hakkında bilinmesi gerekenler Müzzemmil Suresi Türkçe meali ve okunuşu nedir? Müzzemmil suresi hakkında bilinmesi gerekenler Saffat Suresi Türkçe meali ve okunuşu nedir? Saffat suresi hakkında bilgiler
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title