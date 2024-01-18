SON DAKİKA: Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu?

Van deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Van deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu?

KAYSERİ'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

18 Ocak 2024 tarihinde, Türkiye'nin Kayseri iline bağlı Yahyalı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçüldü. Depremin tespit edildiği saat 09:05:36 Türkiye Standartlarına göre gerçekleşmiştir. Sarsıntının koordinatları şu şekildedir: 37.70222 enlem, 35.40417 boylam. Depremin derinliği 18.98 km olarak belirlenmiştir. Olay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından detaylı bir şekilde kaydedildi.

KAYSERİ 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kayseri'nin Yahyalı ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.05'te meydana geldi. Yerin 18,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.