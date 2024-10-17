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Son dakika: Kar yağacak! Hangi illere kar yağacak?

Son dakika: Kar yağacak! Hangi illere kar yağacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Hangi illerde kar yağışının olacağı konusunda vatandaşlar merakla bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, yurdun birçok bölgesinde kar yağışı bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde ve kuzey illerinde etkili olması tahmin edilen kar yağışı, vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Kar yağışının hangi illerde etkili olacağı ve ne zaman başlayacağı, sürücüleri de yakından ilgilendiriyor. Peki, Hangi illere kar yağacak? İşte detaylar...

HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?

Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan yağmur, sabah saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalarda kara dönüştü.

Son dakika: Kar yağacak! Hangi illere kar yağacak?

KAR UYARISI

Bugün "Ağrı, Artvin, Bitlis, Diyarbakır, Giresun, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Batman, Iğdır için yarın ise "Artvin, Giresun, Rize, Trabzon" için sarı kodlu uyarı yapıldı. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Son dakika: Kar yağacak! Hangi illere kar yağacak?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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