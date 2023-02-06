Son Dakika: Kahramanmaraş'ta tekrar deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son dakika: Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından kuvvetli bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Ankara'da da hissedilirken AFAD, son depremin şiddetini 7.6 olarak açıkladı. Peki, Kahramanmaraş'ta tekrar deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Deprem çok geniş bir alanda hissedildi. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralandı." dedi. Peki, Kahramanmaraş'ta tekrar deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ'TA TEKRAR DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ta saat 13.24'te tekrar bir deprem meydana geldi. 7.5 büyüklüğünde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD merkezinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş depreminin son bir asırda yaşanan 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaket olduğunu belirterek, "912 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkılan bina 2 bin 818'dir" ifadelerini kullandı.

DEPREMDE 912 CAN KAYBI

AFAD tarafından yapılan planlamaya göre yönlendirilen arama kurtarma ekiplerine vatandaşlarımız da yardımcı oluyor. Mevsimin kış, havanın soğuk depremin gecenin tam yarısı gerçekleştirmiş olması işleri zorlaştırmakla birlikte herkes canla başla çalışarak en hızlı refleksi vermiştir.

Tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkılan bina 2 bin 818'dir. Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışması sürdüğü için ölü ve yaralı sayısının nereye kadar yükseleceğini bilemiyoruz. Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmamızdır."