Son Dakika! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son Dakika! Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyordu. Bu sabaha karşı bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşlarımız depremin büyüklüğünü ve ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kahramanmaraş'ta ne zaman deprem oldu? Kahramanmaraş'ta saat kaçta deprem oldu?

11 ilde yıkıma neden olan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde artçı sarsıntı

Son Dakika! 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçı depremler sürüyor. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kahramanmaraş'ta ne zaman deprem oldu? Kahramanmaraş'ta saat kaçta deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli'ye göre 3 Mart 2023'te Kahramanmaraş'ta sabaha karşı saat 05.53'te büyüklüğü 5.1 olan bir deprem meydana geldi.

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AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz."