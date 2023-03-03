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Son Dakika! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Son Dakika! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son Dakika! Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyordu. Bu sabaha karşı bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşlarımız depremin büyüklüğünü ve ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kahramanmaraş'ta ne zaman deprem oldu? Kahramanmaraş'ta saat kaçta deprem oldu?

11 ilde yıkıma neden olan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde artçı sarsıntı11 ilde yıkıma neden olan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde artçı sarsıntı
Kahramanmaraş'ın simgesi Abdülhamit Han Camii depremlere rağmen dimdik ayaktaKahramanmaraş'ın simgesi Abdülhamit Han Camii depremlere rağmen dimdik ayakta
Sessiz canlarında kahramanı oldularSessiz canlarında kahramanı oldular

Son Dakika! 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçı depremler sürüyor. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kahramanmaraş'ta ne zaman deprem oldu? Kahramanmaraş'ta saat kaçta deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli'ye göre 3 Mart 2023'te Kahramanmaraş'ta sabaha karşı saat 05.53'te büyüklüğü 5.1 olan bir deprem meydana geldi.

Son Dakika! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Son Dakika! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kahramanmaraş Deprem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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