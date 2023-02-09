Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. 10 ili vuran felakette hayatını kaybedenlerin sayısı merak ediliyor. Peki, Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü? 9 Şubat ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremde kaç kişi öldü?

Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Son Dakika: Kahramanmaraş depremi! 9 Şubat ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremde kaç kişi öldü? İşte detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Depremle ilgili son durumu paylaşan Afad, hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 391'e yaralı olarak kurtulanların sayısının 62 bin 914'e yükseldiğini duyurdu. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444.

ERDOĞAN, KAHRAMANMARAŞ'IN ARDINDAN HATAY'A GEÇTİ

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'a geçti. Kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son durumu aktardı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Dünyada eşine rastlanmayacak iki büyük depreme ardı ardına ne yazık ki 10 ilimizde maruz kaldık. Hatay bu felaketten en çok etkilenen, en fazla yıkıma ve can kaybına uğrayan şehirlerimizin başında geliyor. Az önce depremin merkezi Kahramanmaraş'ı ziyaret ettim. Oradaki durumun vahametini yakından gördüm. Şimdi de Hatay'da şahit olduğumuz tablo oralardan pek de faklı değil.

"ŞÜPHESİZ İŞİMİZ KOLAY DEĞİL"

Ülke genelinde AFAD'ımızın koordinasyonunda bu işlerin takibi devam etti, devam edecek. Şüphesiz işimiz kolay değil. 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında alanda etkili olan depremin büyüklüğü ve yaygınlığına bir de hava şartlarının zorluğu eklendi.

AİLELERE 10 BİN LİRALIK DESTEK

Öte yandan, deprem bölgesinde hasar tespitiyle birlikte her aileye 10 bin lira yardım yapılacak. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildi. Kamuya ait tüm uygun binalar, afetzedelerin barınma ihtiyaçları için tahsis edildi.

10 ŞEHİRDE OHAL İLAN EDİLDİ

Depremin yaşandığı 10 şehir, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan edildi. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Olağanüstü Hal kararı alındı. 10 şehirde OHAL durumu 3 ay sürecek.