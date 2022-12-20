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SON DAKİKA! Kabataş Tramvay kazasında ölü, yaralı var mı? Kabataş Tramvay son durum ne? Kabataş Tramvay kazası neden oldu?

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SON DAKİKA! Kabataş Tramvay kazasında ölü, yaralı var mı? Kabataş Tramvay son durum ne? Kabataş Tramvay kazası neden oldu?

20 Aralık günü Kabataş'ta gerçekleşen kaza vatandaşları korkuttu. Arama motorlarında kaza ile ilgili detaylar araştırıldı. Peki, Kabataş Tramvay kazasında ölü, yaralı var mı? Kabataş Tramvay son durum ne? Kabataş Tramvay kazası neden oldu? İşte detaylar...

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Bugün öğlen saatlerinde Kabataş tramvayında kaza meydana geldi. Vatandaşları korkutan kaza hakkında merak edilenler ise araştırılıyor. Arama motorlarında Kabataş Tramvay kazasında ölen, yaralı var mı? Kabataş Tramvay son durum ne? Kabataş Tramvay kazası neden oldu? sorularına yanıt aranıyor.

KABATAŞ TRAMVAY KAZASINDA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Kabataş'ta 20 Aralık günü tramvayın raydan çıkması sonucu kaza meydana geldi. Olay yerine birçok sağlık ekibi geldi. Kazada 4 kişinin yaralandığı söyleniyor. Kazanın sebebi ise tramvayın elektrik direğine çarpması olduğu biliniyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Kabataş 3. Sayfa Gündem Haberler Son Dakika

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