Son Dakika Kabataş Tramvay kaza mı oldu? Kabataş nerede? Kabataş'a nasıl gidilir?

Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Olayda dört kişi yaralanırken bölgeye sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı. Olaydan sonra Vatandaşlar Kabataş nerede? Kabataş'a nasıl gidilir? Sorularının yanıtını merak ediyor, Peki, Kabataş nerede? Kabataş'a nasıl gidilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kabataş tramvay seferleri ne zaman açılacak? Kabataş tramvay ne zaman düzelecek?

Bugün öğlen saatlerinde Kabataş tramvayında kaza meydana geldi. Vatandaşları korkutan kaza hakkında merak edilenler ise araştırılıyor. Arama motorlarında Kabataş Tramvay kazasında ölen, yaralı var mı? Kabataş nerede? Kabataş'a nasıl gidilir? Detaylar haberimizde...

İstanbul Beyoğlu' Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KABATAŞ NEREDE?

Kabataş, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi sınırları içinde, Fındıklı ile Dolmabahçe semtleri arasındaki kıyıyı ve yamaçları kapsayan semt.

KABATAŞ'A HANGİ OTOBÜS HATLARI GİDER?

Bu Otobüs hatları Kabataş İETT Durağı yakınından geçiyor: 129T, 28, 29C, 29D, 63

MARMARAY İLE KABATAŞA NASIL GİDİLİR?

Marmaray'la Kabataş'a gitmek için Sirkeci durağında inmeniz gerekiyor. Hangi yönden gelirseniz gelin durağınız Sirkeci! Sirkeci Marmaray'dan T1 Kabataş-Eminönü-Bağcılar tramvayına binerek son durak Kabataş'a gidebilirsiniz.

KABATAŞ TRAMVAY KAZASINDA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Kabataş'ta 20 Aralık günü tramvayın raydan çıkması sonucu kaza meydana geldi. Olay yerine birçok sağlık ekibi geldi. Kazada 4 kişinin yaralandığı söyleniyor. Kazanın sebebi ise tramvayın elektrik direğine çarpması olduğu biliniyor.