Son Dakika Kabataş Tramvay kaza mı oldu? Kabataş nerede? Kabataş'a nasıl gidilir?
Gündem Haberleri
Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Olayda dört kişi yaralanırken bölgeye sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı. Olaydan sonra Vatandaşlar Kabataş nerede? Kabataş'a nasıl gidilir? Sorularının yanıtını merak ediyor, Peki, Kabataş nerede? Kabataş'a nasıl gidilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Bugün öğlen saatlerinde Kabataş tramvayında kaza meydana geldi. Vatandaşları korkutan kaza hakkında merak edilenler ise araştırılıyor. Arama motorlarında Kabataş Tramvay kazasında ölen, yaralı var mı? Kabataş nerede? Kabataş'a nasıl gidilir? Detaylar haberimizde...
İstanbul Beyoğlu' Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kabataş, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi sınırları içinde, Fındıklı ile Dolmabahçe semtleri arasındaki kıyıyı ve yamaçları kapsayan semt.
Bu Otobüs hatları Kabataş İETT Durağı yakınından geçiyor: 129T, 28, 29C, 29D, 63
Marmaray'la Kabataş'a gitmek için Sirkeci durağında inmeniz gerekiyor. Hangi yönden gelirseniz gelin durağınız Sirkeci! Sirkeci Marmaray'dan T1 Kabataş-Eminönü-Bağcılar tramvayına binerek son durak Kabataş'a gidebilirsiniz.
Kabataş'ta 20 Aralık günü tramvayın raydan çıkması sonucu kaza meydana geldi. Olay yerine birçok sağlık ekibi geldi. Kazada 4 kişinin yaralandığı söyleniyor. Kazanın sebebi ise tramvayın elektrik direğine çarpması olduğu biliniyor.