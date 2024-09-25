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SON DAKİKA: İzmir'de ne oldu?

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İzmir'in Konak ilçesinde bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alt geçide düştü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. İzmir'de yaşanan olayın detayları merak ediliyor.

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trajik kazada, bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alt geçide düşerek feci bir şekilde sonuçlandı. Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne seyir halinde olan 35 CBA 796 plakalı araç, yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü. Olay sırasında otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Peki, İzmir'de ne oldu? İzmir'deki kazada kaç kişi yaralandı?

İZMİR'DE NE OLDU?

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne seyir halindeyken, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 CBA 796 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: İzmir'de ne oldu?

OLAYDA KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Kaza sonucu ters dönen otomobilde yapılan ilk incelemelerde 3 kadının yaşamını yitirdiği, 2 kadının ise ağır yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, hayati tehlikeleri bulunduğu için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

SON DAKİKA: İzmir'de ne oldu?

SON DAKİKA: İzmir'de ne oldu?

SON DAKİKA: İzmir'de ne oldu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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