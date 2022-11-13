Bu akşam maç var mı? 11 Kasım hangi maçlar var? Bugünkü maç programı!

Futbol sezonunun başlamasıyla ligler de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu akşam maç var mı? sorusunun yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi liglerde oynanan maçları sizler için derledik. İşte, bugünkü maç programı!

Bu akşam maç var mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bugünkü maç programında neler olduğunu sizler için derledik. Süper Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor.

BUGÜN AKŞAM MAÇ VAR MI?

Bugün Avrupa'nın birçok liginde haftanın maçları oynanmaya başlayacak.

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Kayserispor - Konyaspor maçı 13 Kasım Pazar günü Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen İstanbulspor - Hatayspor maçı 13 Kasım Pazar günü İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.