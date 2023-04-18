Son dakika! İstanbul TOKİ kura sonuçları açıklandı! 2023 TOKİ e devlet sorgulama ekranı!

TOKİ yaptığı açıklama ile İstanbul kura sorularının açıklandığını bildirdi. Kuraya giren vatandaşlara iletilen SMS le son dakika gelişmesi olarak açıklama yapılırken vatandaşlar sonuçları sorgulamaya başladı. İşte, 2023 TOKİ e devlet sorgulama ekranı!