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Son dakika! İstanbul TOKİ kura sonuçları açıklandı! 2023 TOKİ e devlet sorgulama ekranı!

Son dakika! İstanbul TOKİ kura sonuçları açıklandı! 2023 TOKİ e devlet sorgulama ekranı!

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TOKİ yaptığı açıklama ile İstanbul kura sorularının açıklandığını bildirdi. Kuraya giren vatandaşlara iletilen SMS le son dakika gelişmesi olarak açıklama yapılırken vatandaşlar sonuçları sorgulamaya başladı. İşte, 2023 TOKİ e devlet sorgulama ekranı!

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Nenad Bjelica İstanbul'a geldi.Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Nenad Bjelica İstanbul'a geldi.
Nenad Bjelica, Trabzonspor için İstanbul'a geldiNenad Bjelica, Trabzonspor için İstanbul'a geldi

TOKİ'den gelen SMS'le TOKİ kuraların bekleyenleri heyecan sardı. SMS'te "250 Bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul Avrupa Yakası (Arnavutköy, Başakşehir, Esenler) 28.340 Adet Konut Projesi hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda çekilmiştir. Kura sonucu e-Devlet üzerinden ''Talep Toplama Projeleri için Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama'' alanından kontrol edilebilmektedir." denildi.Son dakika! İstanbul TOKİ kura sonuçları açıklandı! 2023 TOKİ e devlet sorgulama ekranı!

TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

TOKİ'den yapılan açıklamada "250 Bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul Avrupa Yakası (Arnavutköy, Başakşehir, Esenler) 28.340 Adet Konut Projesi hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda çekilmiştir. Kura sonucu e-Devlet üzerinden ''Talep Toplama Projeleri için Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama'' alanından kontrol edilebilmektedir." denildi.

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