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SON DAKİKA: İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Son durum ne?

Gündem Haberleri

Sabah saatlerinde yaşanan deprem nedeniyle birçok vatandaş korku ve panik yaşadı. Gerçekleşen sarsıntının boyutu AFAD tarafından 5.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Depremin ardından İstanbul'da okullar tatil mi? Sorusu merak edilmeye başlandı. Paniğin devam etmesi nedeniyle İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Sorusu merak ediliyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Son durum ne?

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı Marmara bölgesindeki birçok ilden hissedildi. Hissedilen deprem ile birlikte birçok vatandaş İstanbul'da okullar tatil mi? Ve İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Sorularını araştırmaya başladı. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen İstanbul'da okullar tatil mi? Sorusunu yanıtladık. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Son durum ne?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul için henüz bir tatil söz konusu değil. Konu hakkındaki yeni gelişmelerin ardından haberimiz güncellenecektir.

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'de gerçekleşen 5.9 şiddetindeki depremin ardından Düzce'de kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, kararın tedbir amaçlı alındığını söyledi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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