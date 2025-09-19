SON DAKİKA İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Saatler ilerlerken İstanbul semalarında bir anda hissedilen hafif sarsıntı, birçok vatandaşı endişeye sevk etti. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ile Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk bilgiler...

İSTANBUL'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Evet. AFAD ve yerel gözlem kaynaklarından alınan bilgilere göre, Balıkesir merkezli, büyüklüğü 3.5 olan bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, Balıkesir dışındaki illerde olduğu gibi İstanbul'da da hissedilmiştir. Henüz iç hasar ya da yaralanma bildirilmemiştir.

Deprem saatine dair kesin zaman damgası kamuya açık kaynaklarda netleşmemiş olmakla beraber, "az önce" ifadesiyle halkın gözlem ve hissiyatı üzerinden teyit edilen bir durumdur.

İSTANBUL'DA NEREDE DEPREM OLDU?

Depremin merkez üssü Balıkesirdir. Merkezi Balıkesir olmasına rağmen, yer sarsıntısı İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nın sahil bölgeleri ve Avrupa Yakası'nın açık mahallelerinde hissedilmiştir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi kurumlar, İstanbul'daki hissedilme bölgelerini sosyal medya ya da resmi deprem veri tabanları aracılığıyla doğrulamaktadır.

İSTANBUL'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Depremin şiddeti 3,5 olarak belirlenmiştir. Bu büyüklük, hafif sarsıntılar kategorisine girer; hissedilme durumu olmasına rağmen genellikle yıkıcı etkisi olmayan bir büyüklüktür. Derinlik ve zemine olan uzaklık gibi etkenler hissedilme yoğunluğunu etkiler; bu olayda İstanbul'daki birçok kişi sarsıntıyı hissetmiş, fakat ciddi bir zarar ya da yıkım raporlanmamıştır.