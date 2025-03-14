Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı

Altın fiyatları çıldırdı! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı

MİT casusları kıskıvrak yakaladı! Hedefleri kritik bölgeler
Şinasi Yurtsever'in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu

Ölmeden önce eşiyle ilgili yazdıkları yürek burktu
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti

SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 14 Mart Cuma bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!

SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 14 Mart Cuma bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremleri anlık olarak takip ederek kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, 14 Mart 2025 Cuma günü deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, detaylar…

14 Mart 2025 Cuma günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif ve orta şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, ?14 Mart 2025 Cuma günü deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 14 Mart Cuma bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!Kandilli son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 14 Mart Cuma bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
img

Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için bakın ne kadar ödemişler
img

ABD'yi karıştıran fotoğraf! 4 senatör soruşturma talebinde bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

Mezarlıkta infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı

Bakan Şimşek kapınızı çalabilir! Tüm illere görevlendirme yapıldı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.