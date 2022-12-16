16 Aralık günü öğlen saatlerinde İstanbul'da bir AVM'de çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Arama motorlarında ise SON DAKİKA! İstanbul AVM yangın nerede, neden çıktı? İstanbul AVM yaralı, ölü var mı? soruları araştırıldı. Metro City yangını son durum ne?

Büyükdere Caddesi üzerindeki Metro City AVM'de 16 Aralık günü çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi. İstanbul'un kalabalık ilçelerinden birinde çıkan yangının ardından arama motorlarında SON DAKİKA! İstanbul AVM yangın nerede, neden çıktı? İstanbul AVM yaralı, ölü var mı? Metro City yangını son durum ne? soruları aratıldı.

İSTANBUL AVM YANGIN NEREDE, NEDEN ÇIKTI?

Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki yoğun trafik nedeniyle AVM'ye ulaşmakta güçlük çektiği öğrenildi. Yangının tam da çevredeki iş yerlerinden öğlen yemeği için AVM'ye giden vatandaşların yoğunlukta olduğu sırada çıkması daha da büyük bir paniğe neden oldu. Vatandaşlar hemen bölgeden uzaklaştırıldı. Alevlerin AVM'nin içerisine doğru sıçramaması için de itfaiye ekipleri tarafından acil olarak müdahaleye başlandığı belirtildi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.