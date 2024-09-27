İsrail'in Lübnan'dan sonra Suriye'yi hedef alması, bölgedeki gerginliği daha da artırıyor. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki askeri bir noktaya düzenlenen hava saldırısında, beş askerin hayatını kaybettiği bildirilirken, bu durum Suriye tarafında nasıl bir tepkiye yol açacağı merak ediliyor. Son dakika! İsrail, Suriye'ye neden saldırdı?

İSRAİL SURİYE'YE NEDEN SALDIRDI?

İsrail'in Suriye'de, Lübnan sınırına yakın bir askeri noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği iddia edildi. Suriye rejimine ait SANA haber ajansının askeri bir kaynağa dayandırdığı habere göre, saldırı, başkent Şam'ın kırsalındaki Kufeyir Yabus köyü yakınlarında yer alan bir askeri tesise, yerel saatle 01:35'te yapıldı.

Hedef alınan askeri noktanın Lübnan sınırında bulunduğu belirtilirken, saldırıda beş askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Ancak İsrail makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Şam ve çevresindeki bölgelerde, Suriye ordusu ile İran destekli grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı'nın unsurlarının da bulunduğu biliniyor. İsrail, Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana, zaman zaman İran destekli milis gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenliyor. Bu tür operasyonlar, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.