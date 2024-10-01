Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu?

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, başkent Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. İsrail'in Şam'a neden saldırı düzenlediği merak ediliyor. Rejimin haber ajansı SANA'nın yerel saatle 2.51'de geçtiği haberinde, "Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor." ifadeleri yer aldı. Peki, İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu?

İSRAİL ŞAM'I VURDU MU?

SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı bir başka habere göre, İsrail, yerel saatle 02:05'te başkentte düzenlediği saldırıları savaş uçakları ve insansız hava araçları (dronlar) ile gerçekleştirdi. Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, gelen füzeleri ve dronları etkisiz hale getirdi ve çoğunu düşürmeyi başardı. Saldırıda üç sivil hayatını kaybetti, dokuz sivil ise yaralandı. Ayrıca, maddi hasar meydana geldi." ifadeleri yer aldı.

İSRAİL ŞAM'I NEDEN VURDU?

Suriye medyası, İsrail'in, başkent Şam'a gece saatlerinde hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Suriye rejim ordusuna ait hava savunma sistemlerinin, düşman hedeflerine karşılık verdiği ileri sürüldü.

Beşşar Esed rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, dün öğle saatlerinde İsrail'e ait hava araçlarının Şam'ın güneyindeki Esed köyleri, Kudsayya banliyösü ve Dimas mahallelerindeki çok sayıda askeri noktayı hedef aldığını iddia etmişti.