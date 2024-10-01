Üye Girişi
Haberler

Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu?

Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son gelişmeler ışığında, İsrail'in Şam'ı vurduğu iddiaları ortaya çıktı. İsrail ordusu, gece saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'a savaş uçakları ve dronlarla hava saldırısı düzenledi. Bu durum, bölgedeki gerginliği daha da artırıyor. İsrail'in Şam'a neden saldırdığı merak ediliyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, başkent Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. İsrail'in Şam'a neden saldırı düzenlediği merak ediliyor. Rejimin haber ajansı SANA'nın yerel saatle 2.51'de geçtiği haberinde, "Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor." ifadeleri yer aldı. Peki, İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu?

İSRAİL ŞAM'I VURDU MU?

SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı bir başka habere göre, İsrail, yerel saatle 02:05'te başkentte düzenlediği saldırıları savaş uçakları ve insansız hava araçları (dronlar) ile gerçekleştirdi. Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, gelen füzeleri ve dronları etkisiz hale getirdi ve çoğunu düşürmeyi başardı. Saldırıda üç sivil hayatını kaybetti, dokuz sivil ise yaralandı. Ayrıca, maddi hasar meydana geldi." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika: İsrail Şam'ı Vurdu - Nedenleri Ne?

İSRAİL ŞAM'I NEDEN VURDU?

Suriye medyası, İsrail'in, başkent Şam'a gece saatlerinde hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Suriye rejim ordusuna ait hava savunma sistemlerinin, düşman hedeflerine karşılık verdiği ileri sürüldü.

Beşşar Esed rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, dün öğle saatlerinde İsrail'e ait hava araçlarının Şam'ın güneyindeki Esed köyleri, Kudsayya banliyösü ve Dimas mahallelerindeki çok sayıda askeri noktayı hedef aldığını iddia etmişti.

Son Dakika: İsrail Şam'ı Vurdu - Nedenleri Ne?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Soğuk Haber Politika Beyrut İsrail Güncel Dünya Şam Son Dakika

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"

 İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi
Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam kapıda

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Yüzde 45 oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });